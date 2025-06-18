Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 июня

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 17 июня. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как сообщили в региональном Комлесхозе, 18 и 19 июня на большей части территории Подмосковья установится второй класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают первый, а в Ногинском и Орехово-Зуевском — третий.

20 июня в области ожидается первый класс, в Клинском лесничестве — второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье будет подниматься до 18 градусов тепла и опускаться до 10. Ожидается облачная погода с прояснениями, а также дожди.