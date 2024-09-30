Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 2 октября

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 29 сентября. Он произошел в двух километрах от деревни Алферово под Егорьевском. Возгорание ликвидировали 80 человек. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 30 сентября на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. При этом в Виноградовском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй, а в Ступинском — третий.

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали 1 октября. Однако в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится первый, в Луховицком — третий, а в Ступинском — четвертый.

Второй класс также ожидают 2 октября. При этом в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» спрогнозировали третий, а в Ступинском — четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 19 градусов днем и опустится до девяти ночью. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».