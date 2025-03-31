Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 2 апреля

Два лесных пожара потушили в Подмосковье 30 марта. Один из них ликвидировали в Балашихе, еще один — в Егорьевске. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Второй класс пожарной опасности ожидают на больше части территории Подмосковья 31 марта и 1 апреля. При этом в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится третий.

В среду, 2 апреля специалисты спрогнозировали первый класс пожарной опасности по всему региону, за исключением Клина и Талдома — там ожидают второй класс. Третий в этот день установится в Волоколамске.

В ближайшие дни температура в Подмосковье будет подниматься до 13 градусов тепла и опускаться до пяти. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди.