Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 июня

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 16 июня. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, с 17 по 19 июня на территории Подмосковья установится второй класс пожарной опасности. Прри этом 18 июня в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» и 19 июня в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Талдомском и «Русском лесу» установится первый класс, а 19 июня в Ногинском и Орехово-Зуевском — третий.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 23 градусов днем и опускаться до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.