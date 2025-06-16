Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 июня

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковье 15 июня. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый и второй классы пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, 16 июня на большей части территории Подмосковья установится первый класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском и Истринском лесничествах ожидается второй. Он также сохранится по всей области 17 июня.

В среду, 18 июня, на большей части территории Московской области спрогнозировали второй класс пожарной опасности, а в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится первый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье будет подниматься до 25 градусов тепла и опускаться до девяти по ночам. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.