Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 17 августа

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 14 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 15 по 17 августа на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности. При этом 15 августа в Шатурском лесничестве спрогнозировали первый класс, а с 15 по 17 августа в Истринском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском — третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 23 градусов днем и опустится до 11 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».