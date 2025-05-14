Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 16 мая

В минувший вторник, 13 мая, в Подмосковье не выявили ни одного лесного пожара. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс опасности.

Как сообщили в областном Комлесхозе, 14 мая на больше части региона ожидают первый класс пожарной опасности, а в Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится третий.

В четверг, 15 мая, в Подмосковье спрогнозировали второй класс, однако в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ждут первый, а в Подольском, Ступинском и «Русский лес» — третий. Такая же ситуация сохранится 16 мая.

В этот период температура в Подмосковье поднимется до +20 градусов днем и опустится до четырех ночью. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.