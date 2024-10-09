Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 октября

Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 8 октября. В ближайшие дни в регионе установятся первый и второй классы пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, 9 и 10 октября на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. Второй ожидают в Ступинском лесничестве и лесничестве «Русский лес».

В пятницу, 11 октября, спрогнозировали второй класс пожарной опасности, при этом первый ожидают в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 16 градусов днем и опустится до шести ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.

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