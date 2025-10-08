Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 10 октября

Накануне в подмосковных лесах не обнаружили возгораний. До пятницы на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности.

Первый класс в ближайшие дни ожидается в Бородинском, Волоколамском, Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах.

В Дмитровском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском, Звенигородском, Клинском, Талдомском, а также в лесничестве «Русский лес» до 10 октября установится третий класс.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха до конца рабочей недели не превысит +15 градусов. В Подмосковье будет облачно, дождливо и туманно.

При обнаружении лесного пожара следует как можно скорее сообщить о нем по номеру 112 или позвонить по телефону 8-800-100-94-00.