Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 10 октября

В минувшую среду в лесах Подмосковья не выявили возгораний. До конца рабочей недели на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности.

Согласно прогнозам, в субботу, 11 октября, в Подмосковье а основном ожидается первый класс.

По данным метеорологов, температура воздуха в регионе до конца недели будет составлять от +7 до +14 градусов. Будет облачно и дождливо, прояснений не предвидится.

Жителей и гостей региона призывают в случае обнаружения возгорания в чаще или на опушке незамедлительно позвонить по номеру 112 или сообщить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.