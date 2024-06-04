Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 июня

Второй класс пожарной опасности установится на большей части территории Подмосковья до 6 июня. Местами риски увеличатся до четвертого класса.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 4 по 6 июня на большей части территории региона будет второй класс пожарной опасности. При этом первый установится 4 июня в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах, 5 июня в Волоколамском и 6 июня в лесничестве «Русский лес». Третий ожидают 4 июня в Клинском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском, 5 июня в Бородинском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» и 6 июня в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском и Орехово-Зуевском.

Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали 4 июня в Дмитровском и 6 июня в Шатурском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны кратковременные дожди с грозами.

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