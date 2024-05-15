Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 09:49 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Один лесной пожар выявили в Подмосковье 14 мая. Он произошел в Учебно-опытном лесничестве на территории 0,37 гектара неподалеку от села Братовщина в Пушкино. Его тушили девять человек. В ближайшие дни в регионе ожидают второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 15 по 17 мая на большей части территории области установится второй класс пожарной опасности. При этом 16 мая в Егорьевском лесничестве и 17 мая в Бородинском, Егорьевском, Ногинском и Шатурском лесничествах спрогнозировали третий, а 17 мая в Виноградовском, Звенигородском, Истринском и Луховицком лесничествах — второй.

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В ближайшие дни в регионе температура поднимется до 17 градусов днем и опустится до восьми ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.

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