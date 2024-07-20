Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 20 и 21 июля

Фото: Медиасток.рф

Комитет лесного хозяйства Московской области опубликовал прогноз пожарной опасности на ближайшие три дня. Представители ведомства подчеркнули, что 19 июля на территории гослесфонда не было зафиксировано возгораний.

Согласно прогнозу, 20 и 21 июля на большей части Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, за исключением ряда лесничеств, где будет установлен первый класс. При этом 22 июля в Подмосковье прогнозируют первый класс пожарной опасности, а в Бородинском, Егорьевском, Звенигородском и Луховицком лесничествах — второй.

Синоптики обещают малооблачную погоду. Температура воздуха прогреется до 22-24 градусов, а ночью опустится до 15-17. В старину в этот день было принято изготавливать дубовые веники. Считалось, что они обладали особой целительной силой.

Комлесхоз напоминает, что в случае обнаружения пожара необходимо сообщить о месте возгорания по единому номеру 112.

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