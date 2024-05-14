Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 09:46 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО

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В минувший понедельник, 13 мая, в Подмосковье не выявили ни одного возгорания в лесу. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 14 по 16 мая на большей части территории области установится второй класс пожарной опасности. При этом 14 мая в лесничестве «Русский лес» ожидают первый, а 16 мая в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском — третий.

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В ближайшие дни температура воздуха в регионе поднимется до 16 градусов днем и опустится до 9 ночью. Ожидается облачная погода почти без прояснений, без осадков.

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