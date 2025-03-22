Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные

На большей части лесов в Московской области ожидается второй класс пожарной опасности 22 и 23 марта. В Бородинском, Волоколамском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — первый класс. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.
В комитете уточнили, что 21 марта в Ногинском участковом лесничестве произошел пожар. Возгорание потушили на площади 0.95 гектара в двух километрах от микрорайона Авиаторов.
Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха прогреется до +5-+8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -3. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием ясной погоды, без осадков.
Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.
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