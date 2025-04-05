Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные

На большей части территории Подмосковья 5 апреля спрогнозировали второй класс пожарной опасности. В Волоколамском и Клинском лесничествах установится третий класс, а в Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — первый класс пожарной опасности.
В Комлесхозе сообщили, что на территории государственного лесного фонда 4 апреля произошел пожар. Возгорание площадью 0,02 гектара ликвидировали в Кривандинском участковом лесничестве рядом с деревней Никитинское.
В ближайшие дни температура будет колебаться от 0 до +6 градусов днем, ночью — от −5 до +2, возможен снег, будет переменная облачность. Напомним, в случае обнаружения пожара необходимо сразу звонить на горячую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.
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