Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 7 августа
Возгораний в лесах Подмосковья в понедельник, 4 августа, не выявили. Во вторник в регионе ожидается первый класс пожарной опасности.
На большей части территории Московской области 6 и 7 августа спрогнозировали второй класс пожарной опасности.
В начале недели температура воздуха в регионе будет достигать +23 градусов в дневное время и +14 градусов – в ночное. Ожидается переменная облачность, возможны осадки.
Жителей и гостей Подмосковья призывают в случае обнаружения возгорания как можно скорее позвонить по номеру 112 или сообщить о случившемся по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
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