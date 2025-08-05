Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 7 августа

Возгораний в лесах Подмосковья в понедельник, 4 августа, не выявили. Во вторник в регионе ожидается первый класс пожарной опасности.

На большей части территории Московской области 6 и 7 августа спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

В начале недели температура воздуха в регионе будет достигать +23 градусов в дневное время и +14 градусов – в ночное. Ожидается переменная облачность, возможны осадки.

Жителей и гостей Подмосковья призывают в случае обнаружения возгорания как можно скорее позвонить по номеру 112 или сообщить о случившемся по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.