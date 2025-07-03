Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 5 июля

В среду, 2 июля, в лесах Подмосковья возгораний не произошло. До субботы на большей части региона спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Первый класс ожидается в Егорьевском лесничестве 3 июля и в «Русском лесу» — 5 июля. Кроме того, третий класс опасности установится в субботу в Луховицком, Ногинском, Ступинском и Шатурском лесничествах.

Температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет достигать +25 градусов днем и +17 градусов в ночное время. Осадков до выходных не предвидится.

Жителей и гостей Московской области призывают сообщать о возгораниях в лесах по номерам 112 и 8-800-100-94-00.