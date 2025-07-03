Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 5 июля

В среду, 2 июля, в лесах Подмосковья возгораний не произошло. До субботы на большей части региона спрогнозировали второй класс пожарной опасности.
Первый класс ожидается в Егорьевском лесничестве 3 июля и в «Русском лесу» — 5 июля. Кроме того, третий класс опасности установится в субботу в Луховицком, Ногинском, Ступинском и Шатурском лесничествах.
Температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет достигать +25 градусов днем и +17 градусов в ночное время. Осадков до выходных не предвидится.
Жителей и гостей Московской области призывают сообщать о возгораниях в лесах по номерам 112 и 8-800-100-94-00.
Участникам СВО из Подмосковья напомнили о выплатах взамен земельного участка
В Серпухове женщина попросила няню помочь ей с закладками на детских площадках
Кабинет врача общей практики открыли на Юбилейной улице в Ногинске
В Крыму выявили первый случай заражения глистами через комариный укус
США полностью прекратили поставки оружия на Украину
Мингосуправления Подмосковья напомнило о способах сообщить о неправильной парковке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте