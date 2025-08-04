Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 5 августа

В лесах Подмосковья не зарегистрировали возгораний в воскресенье, 3 августа. В понедельник на всей территории региона ожидается второй класс пожарной опасности.

Во вторник на большей части региона спрогнозировали второй класс, однако в Егорьевском и Шатурском лесничествах установится третий класс, а в Луховицком — первый.

Третий класс пожарной опасности ожидается 6 августа на большей части территории Подмосковья. В Егорьевском, Московском учебно-опытном и Шатурском лесничествах ожидается второй класс.

Температура воздуха в ближайшие несколько дней будет достигать +25 градусов. Местами пройдут сильные дожди.

При выявлении пожара в лесу следует как можно скорее позвонить по номерам 112 и 8-800-100-94-00.