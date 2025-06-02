Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 4 июня

В воскресенье, 1 июня, в лесах Подмосковья не зафиксировали возгораний. В ближайшие дни ситуация может измениться из-за повышения температуры воздуха.

На большей части Московской области с понедельника по среду ожидается второй класс пожарной опасности.

Сегодня в Наро-Фоминском лесничестве спрогнозировали первый класс опасности, в Виноградовском, Звенигородском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском — третий, а в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Ногинском — четвертый.

Подобная ситуация сохранится во вторник. В Московском учебно-опытном, Подольском, Талдомском лесничествах и в «Русском лесу» 4 июня ожидается третий класс пожарной опасности, а в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском, Ногинском и Ступинском — четвертый.

В ближайшие дни температура воздуха в регионе днем будет достигать +23 градусов.

Жителей и гостей Подмосковья призвали сообщать о возгораниях в лесах по номерам 112 и 8-800-100-94-00.