Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 3 октября

В последний день сентября в лесах Подмосковья возгораний не зафиксировали. До конца рабочей недели на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности.

Сегодня в Волоколамском, Бородинском, Клинском и Подольском лесничествах, а также в «Русском лесу» ожидается первый класс.

Согласно прогнозам метеорологов, в первые дни октября температура воздуха в Московской области будет составлять от +8 до +12 градусов. Осадков не будет.

Жителей и гостей региона призывают в случае обнаружения очага возгорания в чаще или на опушке как можно скорее сообщить по номеру 112 или обратиться на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.