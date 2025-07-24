Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 26 июля

Накануне в лесах Подмосковья не зафиксировали возгораний. В ближайшие несколько дней на большей части региона установится второй класс пожарной опасности.

Первый класс ожидается 24 июля в Егорьевском, Бородинском, Московском учебно-опытном, Шатурском лесничествах, а также в «Русском лесу». Такой же уровень опасности спрогнозировали 26 июля в Подольском лесничестве.

Кроме того, в субботу третий класс установится в Виноградовском, Луховицком, Дмитровском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах.

Столбики термометров в ближайшие дни будут достигать +26 градусов. Осадки маловероятны.

Жителей и гостей региона призвали сообщать о пожарах в лесах по номерам 112 и 8-800-100-94-00.