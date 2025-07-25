Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 26 июля

В минувший четверг в подмосковных лесах возгораний не зарегистрировали. В пятницу и субботу на большей части территории региона ожидается второй класс пожарной опасности.

Сегодня первый класс установится в Бородинском и Волоколамском лесничествах. Третий класс спрогнозировали завтра в Дмитровском, Наро-Фоминском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

В воскресенье, 27 июля, на большей части территории Подмосковья установится третий класс пожарной опасности, в Виноградовском, Ногинском, Волоколамском, Подольском, Орехово-Зуевском и Шатурском ожидается второй класс, а в Бородинском — первый.

В ближайшие несколько дней температура воздуха в регионе будет достигать +28 градусов.

В случае обнаружения возгорания жителей и гостей Московской области призывают позвонить по номерам 112 и 8-800-100-94-00.