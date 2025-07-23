Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 25 июля

Во вторник, 22 июля, в лесах Московской области возгораний не зафиксировали. Сегодня на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.

В Дмитровском, Наро-Фоминском, Подольском, Ногинском лесничествах и в «Русском лесу» установится второй класс.

Завтра в Подмосковье спрогнозировали второй класс пожарной опасности, первый ожидается только в Шатурском лесничестве. Также второй класс установится на всей территории региона 25 июля.

Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни температура будет достигать +26 градусов. Возможны дожди.

Жителей и гостей Московской области призывают звонить по номерам 112 и 8-800-100-94-00 в случае обнаружения лесного пожара.