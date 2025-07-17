Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 19 июля

В среду, 16 июля, в лесах Подмосковья возгораний не выявили. С 17 по 19 июля на большей части территории региона ожидается второй класс пожарной опасности.

Сегодня в Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском лесничествах и «Русском лесу» установится первый класс, а в Егорьевском и Шатурском — третий.

Завтра и послезавтра первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесничестве «Русский лес». Третий класс в пятницу установится в Егорьевском и Шатурском лесничествах, а в субботу к ним добавятся Дмитровское, Сергиево-Посадское и Талдомское.

Температура воздуха в Московской области в ближайшие дни будет достигать +26 градусов. Возможны осадки.

Жителей и гостей региона призывают незамедлительно обращаться по номерам 112 и 8-800-100-94-00 в случае обнаружения пожара в лесу.