Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 19 июля

В четверг, 17 июля, в лесах Подмосковья не зарегистрировали ни одного пожара. Сегодня и завтра на большей части территории региона ожидается второй класс опасности.

В пятницу в Волоколамском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ступинском и Шатурском лесничествах — спрогнозировали первый класс. В субботу в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается повышение до третьего класса.

В воскресенье на большей части Московской области области установится первый класс пожарной опасности. В Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах будет действовать второй класс, а в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском — третий.

Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура в ближайшие дни будет достигать +25 градусов днем.

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о случившемся по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.