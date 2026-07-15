Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 17 июля

За прошедшие сутки на территории лесного фонда Московской области лесных пожаров не зарегистрировали. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

По прогнозу специалистов, 15 июля на большей части Подмосковья сохранится II класс пожарной опасности, тогда как в Шатурском лесничестве ожидается наиболее благоприятная обстановка с I классом.

На следующий день, 16 июля, аналогичный уровень пожарной опасности прогнозируется практически на всей территории области, а I класс будет действовать в Егорьевском и Шатурском лесничествах.

К 17 июля в большинстве лесничеств также сохранится II класс, однако в Виноградовском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах уровень пожарной опасности повысится до III класса.

По данным синоптиков, в ближайшие дни жителей региона ожидает теплая и преимущественно сухая погода. Днем воздух прогреется до +19…+28 градусов, в ночные часы температура составит от +6 до +13 градусов. Осадков не прогнозируют, ожидается переменная облачность.

При обнаружении возгорания необходимо как можно быстрее сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.