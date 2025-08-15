Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 17 августа
Накануне в Подмосковье зафиксировали один лесной пожар — около деревни Молзино в Богородском округе. Возгорание удалось потушить в тот же день.
В ближайшие несколько дней в Московской области установится второй класс пожарной опасности. Первый класс ожидается сегодня в Волоколамском лесничестве.
В конце недели синоптики прогнозируют переменную облачность с возможными кратковременными дождями. Дневная температура будет достигать +25 градусов.
Жителей и гостей региона призвали быть бдительными и в случае обнаружения возгорания немедленно сообщать на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или звонить по номеру экстренных служб 112.
