Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 10 августа

В четверг в лесах Московской области возгораний не обнаружили. В ближайшие несколько дней на большей части территории региона ожидается второй класс пожарной опасности.

Сегодня в Звенигородском, Дмитровском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ногинском, Талдомском и Шатурском лесничествах установится первый класс опасности.

Завтра аналогичную ситуацию спрогнозировали в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах.

В воскресенье, 10 августа, первый класс установится в Виноградовском, Клинском, Ступинском, Луховицком, Ногинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в «Русском лесу».

Температура воздуха в ближайшие несколько дней будет достигать +21 градуса.

В случае выявления лесного пожара необходимо срочно сообщить по номерам 112 и 8-800-100-94-00.