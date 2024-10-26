Второй класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 28 октября

Представители Комлесхоза Подмосковья сообщили, что 25 октября в Московской области не было зафиксировано загораний на территории гослесфонда. Соответствующую информацию предоставили в ведомстве.

На 26 октября в большинстве районов региона прогнозируется второй класс пожарной опасности. Однако в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах ожидается первый класс опасности.

Ситуация не изменится и 27 октября, когда также предсказывается второй класс пожарной опасности для большинства территории области, за исключением упомянутых лесничеств, где продолжит действовать первый класс.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни температура воздуха составит 8–9 градусов, ночью — 4–6 градусов. Метеорологи отмечают, что следует ожидать облачную погоду с небольшими прояснениями и возможными кратковременными дождями.