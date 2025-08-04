Второй ягодный форум прошел в Луховицах

Мероприятие собрало сельхозпроизводителей со всего Подмосковья и Рязанской области. Аграрии поделились своим опытом, обсудили актуальные вопросы, а также узнали о мерах поддержки — субсидиях и грантах на развитие семейных ферм.

Местом проведения форума стала территория крестьянско-фермерского хозяйства «Снова молодой», которым руководит Дмитрий Капитанов. В сортах клубники он разбирается не хуже чем в финансовых документах и отчетах. 30 лет Капитанов проработал в крупной компании, а потом решил сменить строгий костюм на рабочую одежду и занялся сельским хозяйством. Купил участок площадью 4,5 гектара, построил теплицы и стал выращивать огурцы, помидоры и клубнику. Дело пошло, даже пришлось купить второй участок. Спрос на клубнику оказался огромным.

Хозяйство работает по принципу агротуризма. Любой желающий может приехать туда, попробовать тот или иной сорт клубники и самостоятельно собрать ее с грядки. Теперь своим опытом Дмитрий делится на ягодном форуме.

Организаторы решили, что проведение такого мероприятия в Луховицах станет ежегодным. Это даст возможность производителям сообща решать проблемы, обмениваться опытом и мнениями.