Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 июля

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 23 июля. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй и третий классы пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе, 24 и 25 июля на большей части территории Подмосковья ожидают второй класс пожарной опасности. При этом третий установится в Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах.

В пятницу, 26 июля, третий класс пожарной опасности спрогнозировали почти по всей области, а в Бородинском и Волоколамском лесничествах будет первый класс.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможные короткие дожди.

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