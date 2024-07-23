Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 июля

Фото: Медиасток.рф

В минувший понедельник, 22 июля, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в области ожидают второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в Подмосковье Комлесхозе, 23 июля на большей части территории региона спрогнозировали первый класс пожарной опасности. При это в Ступинском лесничестве установится второй.

Фото: Комлесхоз МО
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Фото: Комлесхоз МО
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Фото: Комлесхоз МО
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В среду и четверг, 24 и 25 июля, второй класс пожарной опасности ожидают на большей части Подмосковья, а третий — в Ступинском лесничестве.

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