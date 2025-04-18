Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 апреля

В Озерном участковом лесничестве в Ногинском филиале «Мособллеса» 17 апреля произошло возгорание на площади 0,01 гектара. Пожар локализовали в день обнаружения при помощи трех специалистов и одной единицы техники.

Согласно прогнозам, 18 апреля на большей части Подмосковья сохранится третий класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — второй класс. В субботу в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается первый класс опасности, тогда как в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Шатурском лесничествах и в «Русском лесу» будет третий класс.

В воскресенье в области преобладающим останется второй класс пожарной опасности, за исключением Бородинского, Звенигородского, Наро-Фоминского, Шатурского лесничеств и «Русского леса», где ожидается третий.

В ближайшие дни синоптики обещают сухую и теплую погоду. Дневная температура составит от +20 до +22 градусов, а ночная от +11 до +13 градусов.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.