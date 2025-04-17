Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 апреля

В среду, 16 апреля, в лесах Подмосковья зафиксировали два пожара. Один произошел в Серебряно-Прудском участковом лесничестве, а второй — в Озерном.

В ликвидации пламени принимали участие 21 человек и 10 единиц техники. Возгорания потушили в тот же день.

В период с 17 по 19 апреля на большей части Московской области спрогнозировали третий класс пожарной опасности. В четверг второй класс ожидается в Волоколамском, Клинском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах. В пятницу такой прогноз сохранится в Клинском лесничестве.

В субботу в Подмосковье также установятся первый и второй класс опасности.

В ближайшие дни температура воздуха в регионе днем составит от +14 до +22 градусов, а ночью — от +10 до +13. Пройдут кратковременные дожди.

При обнаружении возгораний жителей и гостей региона просят сообщить по единому номеру вызова экстренных служб 112 или по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.