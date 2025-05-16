Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 мая

В Подмосковье 15 мая зафиксировали два лесных пожара. Первый очаг возгорания возник в Туголесском лесничестве в двух километрах от поселка Черусти, а второй — недалеко от Ступина на территории «Русского леса».

На ликвидацию возгораний оперативно выехали 12 сотрудников специализированных пожарных формирований с шестью единицами спецтехники. Огонь удалось полностью локализовать и потушить в день обнаружения.

На большей части Московской области 16 мая прогнозируют второй класс пожарной опасности, тогда как в Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах и «Русском лесу» ожидается третий класс.

В субботу третий класс пожарной опасности распространится почти на всю территорию региона, а к 18 мая он охватит все Подмосковье.

В ближайшие сутки синоптики обещают температуру воздуха от +20 до +21 днем и от +9 до +12 ночью.

При обнаружении возгорания в лесном массиве необходимо срочно сообщить об этом по бесплатному номеру 8-800-100-94-00 или по телефону экстренных служб 112.