Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 17 мая

В Московской области 14 мая не зарегистрировали ни одного возгорания в лесах государственного фонда. В ближайшие дни в регионе прогнозируют изменение уровня пожарной опасности.

В большинстве районов Подмосковья 15 мая установится второй класс пожарной опасности. В то же время в Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается первый класс, а в Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском и лесничестве «Русский лес» — третий.

Ситуация немного изменится 16 мая — второй класс сохранится на большей части области, но в Волоколамском лесничестве останется первый класс опасности, а в Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах и «Русском лесу» вновь установится третий класс.

В нескольких районах, включая Виноградовское, Егорьевское, Наро-Фоминское, Подольское, Ступинское, Шатурское лесничества и «Русский лес» 17 мая ожидается третий класс пожарной опасности, тогда как остальная часть региона останется в зоне второго класса.

Дневная температура на этой неделе составит от +17 до +21 градуса, а ночная — от +5 до +11.

Комитет лесного хозяйства Московской области напоминает: при обнаружении пожара необходимо срочно сообщить по номерам 8-800-100-94-00 или 112.