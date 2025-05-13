Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 мая

Ни одного лесного пожара не выявили в Подмосковье 12 мая. В ближайшие дни в регионе установятся второй и третий классы опасности.

Как сообщили в региональном Комлесхозе, 13 мая на больше части территории Подмосковья ожидают третий класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится первый, а в Московском учебно-опытном — второй.

В среду, 14 мая, установистя первый класс пожарной опасности, за исключением лесничества «Русский лес», где сохранится третий.

15 мая в большинстве округов ожидается второй класс опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах сохранится первый, а в Подольском и «Русском лесе» — третий.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют температуру от +9 до +13 градусов днем и от +2 до +5 градусов ночью. Ожидается переменная облачность с кратковременными дождями.

При обнаружении возгораний следует немедленно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.