Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 июня

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 10 июня. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, 11 июня на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности. В Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах ожидают третий, а в Клинском — четвертый.

Аналогичная ситуация ожидается 12 июня, однако в этот день второй класс пожарной опасности будет в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Ступинском и Талдомском лесничествах.

13 июня в Подмосковье установится третий класс пожарной опасности. В лесничестве «Русский лес» будет первый, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском и Ступинском — второй, а Клинском — четвертый.

Температура в ближайшие дни будет подниматься до 21 градуса тепла и опускаться до девяти по ночам. Ожидается переменная облачность, без осадков.