Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 июня

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 9 июня. В ближайшие дни синоптики прогнозируют умеренную пожарную опасность с колебаниями по округам.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, 10 июня на большей части территории региона ожидается второй класс пожарной опасности, при этом в Виноградовском и Ступинском лесничествах — первый, в Егорьевском и Шатурском — третий, а в Клинском — четвертый.

11 июня в Подмосковье также сохранится второй класс пожарной опасности, однако в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах будет третий, а в Клинском — четвертый.

12 июня риски вырастут до третьего класса по региону, а Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах установится второй.

Температура днем будет подниматься до 17-20 градусов тепла, ночью — опускаться до 10-17. Местами возможны кратковременные дожди при переменной облачности.

При обнаружении возгораний необходимо немедленно сообщать по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или через единый номер экстренных служб 112.