Второй хоккейный матч проекта «Выходи во двор» пройдет в Дубне 1 февраля

Городской округ Дубна 1 февраля станет центром большого хоккейного события. В рамках проекта «Выходи во двор» команда Легенд отечественного хоккея проведет свой второй матч сезона на территории Парка-Набережной имени Менделеева.

На лед выйдут легендарные спортсмены, чьи имена навсегда вписаны в историю мирового хоккея. Среди них олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Стэнли Валерий Каменский, Владимир Малахов, Александр Могильный, Евгений Давыдов и Виталий Прохоров. Также состав команды украсят звезды КХЛ Сергей Коньков и Руслан Берников. Примечательно, что для Владимира Малахова это будет дебют в рамках проекта «Выходи во двор».

Особую атмосферу матча создадут артисты, которые давно стали частью команды Легенд. В Дубне к ним присоединятся актеры сериала «Молодежка» Иван Мулин, Тимур Ефременков и Артур Каспранов.

Тренером команды Легенд по-прежнему остается двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев, под руководством которого команда одержала более 30 побед за четыре сезона.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной. Уже в полдень юные хоккеисты смогут принять участие в мастер-классе от Сергея Конькова, а в 13:00 состоится торжественное открытие и сам гала-матч. Трибуны поддержит спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, который традиционно выступит в роли ведущего.

Организаторы отмечают уникальность локации: матч пройдет на берегу Волги в парковой зоне, что создаст особую атмосферу для зрителей и участников. Ожидается, что мероприятие соберет большое количество болельщиков, как это было в других городах Подмосковья, где проект уже стал настоящим праздником спорта.

Напомним, проект «Выходи во двор» реализуется с 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлен на популяризацию хоккея и активного образа жизни. За время существования проекта игры Легенд с любительскими командами собрали более 50 тысяч зрителей.