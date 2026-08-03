Второй фестиваль «Звездное лето в Подмосковье» прошел в Ногинске

Второй спортивный фестиваль серии «Звездное лето в Подмосковье» состоялся 2 августа на пляже «Черноголовский пруд» в Ногинске. Мероприятие объединило любителей активного отдыха и известных спортсменов.

Программа была насыщенной: бодрящая разминка, подвижные игры, открытые тренировки по различным видам спорта, интерактивные мероприятия для всей семьи и розыгрыш призов. Каждый желающий мог посетить мастер-классы и попробовать свои силы под руководством прославленных атлетов.

В числе звездных участников были олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, пятикратная чемпионка Европы по регби-7 Дарья Норицина, чемпион мира по пляжному футболу и двукратный чемпион России Борис Никоноров, победитель шоу «Титаны» и учитель физической культуры из Коломны Николай Бобылев, главный тренер волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» и чемпионка Европы по пляжному волейболу Наталья Урядова, а также многократная чемпионка России по пляжному волейболу Анастасия Барсук.

Кульминацией фестиваля стал волейбольный матч в формате 5×5 между командой звезд и сборной жителей и гостей Ногинска. Игра прошла по динамичной схеме: сеты длились до 7 очков, после чего состав участников менялся. Это позволило каждому желающему почувствовать себя в роли соперника звезд.

«Мы вместе с Министерством спорта Московской области проводим сегодня замечательный фестиваль пляжных видов спорта и всех желающих мы погружаем в активности. Обязательно нужно съесть все арбузы, наконец-то выйти из своих квартир, потому что солнце все-таки нас радует», — отметила Дарья Норицина.