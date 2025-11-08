Второй фестиваль работ из Лего прошел в Красногорске

В Нахабине состоялся второй по счету фестиваль работ из Лего, который собрал более 50 семей и стал настоящим праздником для любителей конструктора всех возрастов. Мероприятие прошло в культурно-досуговом клубе и объединило энтузиастов, стремящихся поделиться своим творчеством.

Заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов отметил важность таких событий для укрепления семейных связей. «Чем больше мы будем проводить время с нашими детьми, тем больше удовольствия и гармонии мы получим», — сказал он, подчеркнув, что подобные праздники должны проводиться чаще.

Организатор фестиваля, Диана Андриянова, сама является поклонницей Лего и представила на мероприятии свои девять работ. Она рассказала, что фестиваль состоял из двух номинаций: «Полет фантазии», где участники выставляли готовые работы, и «Собирай и мечтай», в которой семьи собирали конструкции на месте. Тема этого года — «Лучшее место для семейного отдыха».