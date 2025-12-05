Второй фестиваль музыкальной эрудиции прошел в Химках

Юные пианисты демонстрировали не только исполнительское мастерство, но и глубокие знания биографии композитора и его произведений, участвуя в викторинах, музыкальных кроссвордах и угадывая знаменитые мелодии по первым нотам.

«Такие мероприятия играют огромную роль в развитии юных музыкантов. Они учат не просто механически исполнять произведение, а глубоко понимать его, знать историю создания, биографию композитора. Это развивает эрудицию, музыкальный кругозор и, конечно, воспитывает настоящую, осмысленную любовь к музыке. Все ребята отлично справились и показали прекрасные знания», — отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

В перерывах между конкурсными раундами со сцены звучали произведения из «Детского альбома», «Времен года» и балетов Чайковского в исполнении участников фестиваля.

«Творческое образование развивает в молодых людях талант, дисциплину, креативность, умение работать в команде. В Химках творческому развитию детей уделяется такое большое внимание, и эту работу активно поддерживают и глава города Елена Землякова, и весь совет депутатов», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что здесь гармонично сочетают сохранение лучших традиций русской исполнительской школы и новаторский подход к обучению. Преподаватели ЦДШИ не только регулярно проходят повышение квалификации у ведущих мастеров, но и сами проводят мастер-классы для педагогов из других городов, делясь своим уникальным опытом.