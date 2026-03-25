Второй фестиваль любительских театров прошел в клубе «Стекольный»

В клубе «Стекольный» города Клин состоялся второй областной фестиваль любительских театров проекта «Активное долголетие». В мероприятии приняли участие театральные коллективы из девяти городских округов Подмосковья: Дзержинска, Власихи, Сергиева Посада, Орехово-Зуева, Дмитрова, Видного, Клина, Развилки и Долгопрудного.

Более ста актеров представили зрителям сценки на английском языке, основанные на популярных сказках и фильмах. Организаторы фестиваля отметили, что с каждым годом количество участников серебряного возраста увеличивается.

Фестиваль не только способствует изучению английского языка через театральные постановки и практику речи, но и помогает обмениваться опытом. Например, команда из Клина подготовила спектакль по мотивам фильма «Девчата», адаптированный на другой язык. Несмотря на любительский статус, постановка получилась яркой и насыщенной, с костюмами, собранными по всему городу, и атмосферой советского времени. Участники готовились шесть месяцев, учили основные реплики, шили реквизит и занимались в клубе два раза в неделю у местного педагога-волонтера по английскому языку.