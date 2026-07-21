Второй этап записи детей в первый класс начался в Солнечногорске

20 июля в лицее № 1 имени Александра Блока организовали встречу с родителями будущих первоклассников для приема документов, необходимых для оформления личных дел учащихся. В настоящее время в образовательное учреждение уже поступило 123 заявления. В новом учебном году здесь планируют открыть пять первых классов по 25 человек: три — в основном здании на улице Вертинской и два — в корпусе в поселке Смирновка.



«В каждом классе по 25 человек для удобства и меньшей нагрузки на ребенка — каждому необходим индивидуальный подход», — сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 1 им. А. Блока Светлана Рябцева.



Также для родителей организовали экскурсию по образовательному учреждению. Им показали учебные кабинеты, спортивный зал и столовую.



«Кабинеты в лицее оснащены всем необходимым оборудованием, также образовательное учреждение полностью снабжено учебниками и дополнительными материалами», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.



Подобные встречи помогают сформировать личные дела будущих первоклассников, познакомить родителей с образовательным учреждением и наладить дальнейшее взаимодействие со школой.



Подать электронное заявление о зачислении ребенка можно до 5 сентября на сайте. Прием ведется на свободные места. Перевод учащихся из одной школы в другую возможен в течение всего учебного года.