Второй этап школьного конкурса на знание истории города прошел в Лобне

Во Дворце творчества «Планета талантов» состоялся второй этап конкурса «Лобня глазами молодых — 2024», в рамках которого прошел смотр видеороликов, подготовленных участниками. В конкурсе приняли участие 11 команд из различных образовательных учреждений города.

Каждая команда представила видеоролик, выполненный в соответствии с заданием, полученным в первом туре. Участники рассказали о своем образовательном учреждении, культурных местах Лобни и добрых делах, которые они совершили.

Работы конкурсантов отличались креативным подходом к созданию сюжетов, оригинальными идеями и качественной технической реализацией. Видеоролики получились не только информативными, но и вдохновляющими.

Впереди участников ждет третий тур конкурса — презентация и защита проектов, направленных на решение социально значимых задач для города.

Организаторы мероприятия выразили благодарность членам жюри за их профессионализм, объективное судейство и ценные рекомендации, которые помогут участникам в дальнейшем совершенствовании их проектов.