Второй этап сдачи ГТО среди школьников стартовал в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах завершился первый этап приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся школ округа. В администрации муниципалитета сообщили, что в тестировании приняли участие 784 человека.

Первый этап стал предварительным отбором, позволяющим оценить общий уровень физической подготовки школьников. Впереди их ждут более серьезные испытания, которые начнутся в октябре со стартом второго этапа сдачи нормативов ГТО.

В обязательную программу второго этапа включены разнообразные упражнения, направленные на оценку различных физических качеств: метание теннисного мяча на дальность, челночный бег, поднимания туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину с места, подтягивания на перекладине для юношей и отжимания от пола для девушек, а также другие испытания.

Участие в комплексе ГТО является частью федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Семья», направленного на популяризацию спорта и физической активности среди населения. Спорткомплекс «Молодежный» в Серебряных Прудах является официальным центром тестирования ГТО, где созданы все необходимые условия для проведения оценки физической подготовленности участников.

Сдача нормативов продлится до ноября, и у всех школьников есть возможность продемонстрировать свои спортивные навыки и улучшить результаты.