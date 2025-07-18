Второй этап ремонта переезда на Минском шоссе в Одинцове начнется 21 июля

Продолжается капитальный ремонт железнодорожного переезда на участке 27 километра Минского шоссе — трасса М-1 «Беларусь». Первый этап работ завершится 18 июля. Второй этап стартует 21 июля и продлится до 25 числа.

Во время второго этапа капитального ремонта перекроют проезжую часть автомобильной дороги М-1 «Беларусь» для движения в обратном направлении, в Москву, с организацией дорожного движения по встречному направлению: по двум полосам в сторону области, включая выделенную полосу для маршрутных транспортных средств, и по двум полосам в сторону Москвы.

Внимание водителей обращают на то, что с 15:00 18 июля по 10:30 21 июля движение по участку автомобильной дороги М-1 в обоих направлениях будет осуществляться по основной схеме организации дорожного движения: открыты оба направления в штатном режиме без ограничений полос.