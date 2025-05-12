Второй этап реконструкции площади Победы закончили в Раменском

В округе завершился второй этап реконструкции площади Победы, в результате чего нижняя территория превратилась в прогулочную зону с видом на озеро Борисоглебское. Обновленная площадь Победы теперь предлагает разнообразные возможности для активного отдыха и развлечений.

Здесь появился спортивный игровой комплекс «Полоса препятствий», качели, скамейки и урны. На новых смотровых площадках установлены лежаки, огражденные тросовыми конструкциями для обеспечения безопасности отдыхающих. В ходе второго этапа реконструкции также была проведена полная замена покрытия дорожки, пролегающей вдоль берега озера. Тротуары были выложены новой плиткой, а на спортивной площадке появилось специальное резиновое покрытие. Кроме того, установлены осветительные приборы и фонари.

Особое внимание при реконструкции было уделено созданию доступной среды для маломобильных групп населения. Для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями были оборудованы специальные пандусы и переходы.